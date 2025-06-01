Аталанта подтвердила отставку Гасперини

Джан Пьеро Гасперини простился с Аталантой. 67-летний алленаторе покинул Бергамо, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер работал с "Богиней" с 2016 года. С тех пор Аталанта превратилась в одного из грандов итальянского футбола. Гасперини регулярно выводил команду в Лигу чемпионов, а также триумфовал в Лиге Европы в прошлом году.

Опытный итальянец переедет в Рим. Он уже якобы согласовал 3-летний контракт со столичной Ромой. Там Гасперини заменит в должности Клаудио Раньери.

Напомним, накануне Гасперини простился с тифози Аталанты открытым письмом.

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