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Футбол

Аталанта подтвердила отставку Гасперини

Эпоха опытного специалиста во главе "Богини" завершилась.
Вчера, 22:54       Автор: Антон Федорцив
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Джан Пьеро Гасперини простился с Аталантой. 67-летний алленаторе покинул Бергамо, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер работал с "Богиней" с 2016 года. С тех пор Аталанта превратилась в одного из грандов итальянского футбола. Гасперини регулярно выводил команду в Лигу чемпионов, а также триумфовал в Лиге Европы в прошлом году.

Опытный итальянец переедет в Рим. Он уже якобы согласовал 3-летний контракт со столичной Ромой. Там Гасперини заменит в должности Клаудио Раньери.

Напомним, накануне Гасперини простился с тифози Аталанты открытым письмом.

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