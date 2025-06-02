Манчестер Сити подпишет лидера аутсайдера АПЛ

Манчестер Сити усилит свой состав в ближайшее время

Как сообщает Дэвид Орнштейн, манкунианцы приобретут Райана Айта-Нури. Соглашение с Вулверхэмптоном еще нужно официально закрепить, однако стороны работают над этим.

Официально сумма трансфера неизвестна, однако, по предварительным слухам, алжирец должен стоить 40 млн фунтов.

В сезоне-2024/25 Райан провел 41 матч, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити может потерять своего воспитанника.

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