"Никогда не думал рассказывать об этом": Легенда футбола опубликовал странный пост и удалил его

Накануне на аккаунте бывшего вратаря сборной Испании и мадридского Реала Икера Касильяса появился несколько загадочный текст.

Писал Икер следующее:

"Честно говоря, я никогда не думал об этом говорить. За 30 лет футбольной карьеры я рассказал об этом очень немногим, но я думаю, что приятно поделиться этим. Это часть моей карьеры, и я думаю, что пришло время. Это действительно поможет людям понять, каким спортсменом я стал. Я знаю, что некоторые скажут мне не рассказывать об этом, но это решение, которое касается только меня"

Почти сразу же испанец удалил этот текст, оставив фанатов в недоумении.

Будет ли продолжение этой истории, узнаем ли мы в чем дело - пока не известно.

Зимой этого года сообщалось, что Касильяс встречается со звездой фильмов для взрослых и сервиса OnlyFans.

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