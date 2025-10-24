iSport.ua
Легенду Реала ограбила его домработница

Полиция задержала женщину, работавшую на Икера Касильяса.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Икер Касильяс / Getty Images
Икер Касильяс / Getty Images

Полиция Испании задержала женщину, ограбившую Икера Касильяса, пишет Marca.

Напомним, что в середине октября легенда Реала заявил, что его обокрали, украв несколько дорогих часов.

21 октября национальная полиция Испании задержала домработницу бывшего вратаря, а также мужчину, который был сообщником.

Они попались при попытке покинуть страну, при них были найдены две пары пропавших часов. Еще три полиция все еще ищет.

Ранее также сообщалось, что Реал получил усиление перед Эль-Классико.

