"Отличное выступление": Лунин удостоился комплиментов от легендарного вратаря Реала
Легендарный бывший голкипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс поздравил мадридскую команду с успешным матчем против Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3) и выходом в полуфинал Лиги чемпионов, выделив украинского вратаря Андрея Лунина.
Украинец продемонстрировал прекрасную игру в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отразил два удара.
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"Отличное выступление в серии пенальти, Андрей. Молодцы все, на ком была ответственность в самый драматичный момент матча. Оле, Реал Мадрид. Продолжаем борьбу. Идем за 15 трофеем Лиги чемпионов", - написал Касильяс в сети X.
Muy bien @AndreyLunin13 en la tanda de penaltis. Bien todos aquellos que han tenido responsabilidad en el momento más dramático del partido! Olé @realmadrid !! Seguimos en la lucha!! Let’s go to 15ª @ChampionsLeague !!— Iker Casillas (@IkerCasillas) April 17, 2024
"Оле, это Реал Мадрид! Прекрасно! Оле, это Андрей Лунин!" - добавил он.
Olé ese @realmadrid bueno!! Olé ese @AndreyLunin13 !! 👌🏼— Iker Casillas (@IkerCasillas) April 17, 2024
Ранее сообщалось, что Лунин превзошел рекорд Реала по сейвам в одном матче Лиги чемпионов.
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