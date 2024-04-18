"Отличное выступление": Лунин удостоился комплиментов от легендарного вратаря Реала

Икер Касильяс отметил игру украинца в матче с Манчестер Сити.

Легендарный бывший голкипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс поздравил мадридскую команду с успешным матчем против Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3) и выходом в полуфинал Лиги чемпионов, выделив украинского вратаря Андрея Лунина.

Украинец продемонстрировал прекрасную игру в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отразил два удара.

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"Отличное выступление в серии пенальти, Андрей. Молодцы все, на ком была ответственность в самый драматичный момент матча. Оле, Реал Мадрид. Продолжаем борьбу. Идем за 15 трофеем Лиги чемпионов", - написал Касильяс в сети X.

Muy bien @AndreyLunin13 en la tanda de penaltis. Bien todos aquellos que han tenido responsabilidad en el momento más dramático del partido! Olé @realmadrid !! Seguimos en la lucha!! Let’s go to 15ª @ChampionsLeague !! — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 17, 2024

"Оле, это Реал Мадрид! Прекрасно! Оле, это Андрей Лунин!" - добавил он.

Ранее сообщалось, что Лунин превзошел рекорд Реала по сейвам в одном матче Лиги чемпионов.

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