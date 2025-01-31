Легенда сборной Испании встречается со звездой фильмов для взрослых: она покорила OnlyFans

Чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы проводит время в компании модели контента 18+.

Бывший вратарь сборной Испании и мадридского Реала Икер Касильяс закрутил роман с бывшей звездой фильмов для взрослых Клаудией Бавель. Папарацци поймали пару на мероприятии в винодельни вблизи Барселоны, сообщает Daily Mail.

Касильяс с новой пассией отдыхал в компании с бывшими одноклубниками – Мичелем Сальгадо и Луишем Фигу. Экс-голкипер стал ловеласом после неожиданного развода с телеведущей Сарой Карбонеро весной 2021 года. Бавель же раньше встречалась с Кейта Бальде, который якобы был любовником скандальной Ванды Нары.

Девушка Касильяса завязала с фильмами для взрослых и перебралась на сервис OnlyFans. Там она зарабатывает около 20 тысяч фунтов в месяц.

К слову, ранее Мората сошелся с бывшей женой после полугода врозь.

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