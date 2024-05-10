Легенда Реала высказался о возможности начать тренерскую карьеру

Икер Касильяс не имеет достаточного терпения для такой роли.

Легенда мадридского Реала Икер Касильяс поделился мыслями о возможности начать тренерскую карьеру.

По словам испанского бывшего футболиста, он не хочет терпеть 23 ребят.

«Терпеть 23 ребят очень тяжело. Мне не хочется этого делать, потому что у меня короткий запал.

Мне нравится футбол, хотя я не слежу за ним так много, как раньше, но когда Реал Мадрид играет топовый матч, мне хочется посмотреть его", - цитирует Икера ресурс Marca.

Напомним, ранее Касильяс заявил, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Андрей Лунин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!