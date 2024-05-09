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Касильяс: Лунин должен сыграть в финале Лиги Чемпионов

Легендарный вратарь сделал свой выбор в пользу украинца.
Вчера, 21:24
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Бывший вратарь Реала и сборной Испании Икер Касильяс высказался о дилемме у Карло Анчелотти, которому, скорее всего, придется выбирать между Тибо Куртуа и Андреем Луниным в финале ЛЧ.

По словам Икера, он бы выбрал украинского голкипера, потому что считает, что тот заслужил свой шанс.

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"Андрей Лунин всем уже доказал, что он замечательный вратарь, который может выручить в любой момент. Не от меня это зависит, но Андрей должен играть в финале Лиги чемпионов.

Куртуа только что восстановился от травмы, и это правда, что на днях он играл очень хорошо, но он еще не вошел в соревновательный ритм. Тибо уже всем показал свой уровень и я уверен, что когда он наберет форму, то будет играть так, как и раньше", - цитирует слова Касильяса La Voz de Galicia

Напомним, ранее еще один экс-голкипер мадридцев сделал выбор в пользу Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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