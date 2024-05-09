Экс-вратарь Реала: Лунин заслуживает сыграть в финале Лиги чемпионов

Бывший вратарь Реала Сантьяго Каньисарес высказался о ситуации с вратарским вопросом в финале Лиги чемпионов.

По словам испанца, 1 июня на Уэмбли заслуживает сыграть Андрей Лунин, но сыграет скорее всего Тибо Куртуа.

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"Я думаю, что будет играть Куртуа, потому что выбор за Анчелотти, и у него есть время, чтобы сыграться и набрать лучшую форму, но даже 80% Куртуа - это много.

Это сложная ситуация. Очевидно, что Лунин заслуживает сыграть, но вратарь, который будет играть, является лучшим в мире, а 1-й номер имеет большой вес.

Анчелотти и Льопис (тренер вратарей Реала - прим.) полностью доверяют Куртуа. Если он поднимет палец, думаю, он сыграет", - сказал Канисарес.

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