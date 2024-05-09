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Лунин - первый среди украинских спортсменов, кто набрал 3 миллиона подписчиков в Instagram

Недавние успехи мадридского Реала и личные выступления поспособствовали развитию социальных сетей голкипера сборной Украины.
Сегодня, 14:43
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

У Реала будет возможность в пятнадцатый раз в своей истории стать победителем Лиги чемпионов.

Для этого "королевскому клубу" необходимо будет обыграть в финале дортмундскую Боруссию, которая в параллельном полуфинале одолела ПСЖ.

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Напрямую на успех "бланкос" повлиял голкипер команды Андрей Лунин, ставший героем серии послематчевых пенальти в противостоянии с Мачнестер Сити на стадии 1/4 финала.

Поэтому неудивительно, что фан-база 25-летнего украинца заметно расширилась. Лунин опубликовал пост в Instagram с благодарностью всем подписчикам. По данному случаю он организовал розыгрыш призов.

"Нас уже 3 миллиона! Хотел поблагодарить за вашу поддержку", - написал Андрей.

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Стоит отметить, что Лунин стал первым среди всех украинских спортсменов, который преодолел данную планку.

Игрок Арсенала Александр Зинченко может похвастаться 2,5 миллионами подписчиков, а чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик - 2 миллионами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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