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Анчелотти: Бавария жалуется на офсайд? Тогда мы жалуемся на нырок Киммиха

У итальянца нашлось, чем ответить на главный скандал полуфинального поединка.
Сегодня, 14:13
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Все представители мюнхенской Баварии покидали Сантьяго Бернабеу в ярости после того, как гол Маттейса Де Лигта на 13-й добавленной минуте ко второму тайму не был зафиксирован якобы из-за офсайда.

В итоге "ротен" проиграли 1:2 и по сумме двух матчей покинули Лигу чемпионов на стадии полуфинала. Реал же отправился в финал.

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Претензии немецкой стороны к судейской бригаде дошли до главного тренера "бланкос" Карло Анчелотти. Итальянец в свою очередь нашел, чем на это ответить.

"Бавария жалуется на офсайд? Окей, тогда мы жалуемся на отмененный гол Начо. Киммих нырял", - цитирует италяьнца Bayern & Germany.

"Эпизод с офсайдом просто объяснить. Может быть, офсайда не было, но арбитр свистнул (перед голом) и мы прекратили играть. Вот и все".

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал выступления Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне, отметив, что его подопечный должен считаться одним из фаворитов на Золотой мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Бавария Мюнхен

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Анчелотти: Бавария жалуется на офсайд? Тогда мы жалуемся на нырок Киммиха
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