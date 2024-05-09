Анчелотти: Бавария жалуется на офсайд? Тогда мы жалуемся на нырок Киммиха
Все представители мюнхенской Баварии покидали Сантьяго Бернабеу в ярости после того, как гол Маттейса Де Лигта на 13-й добавленной минуте ко второму тайму не был зафиксирован якобы из-за офсайда.
В итоге "ротен" проиграли 1:2 и по сумме двух матчей покинули Лигу чемпионов на стадии полуфинала. Реал же отправился в финал.
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Претензии немецкой стороны к судейской бригаде дошли до главного тренера "бланкос" Карло Анчелотти. Итальянец в свою очередь нашел, чем на это ответить.
"Бавария жалуется на офсайд? Окей, тогда мы жалуемся на отмененный гол Начо. Киммих нырял", - цитирует италяьнца Bayern & Germany.
"Эпизод с офсайдом просто объяснить. Может быть, офсайда не было, но арбитр свистнул (перед голом) и мы прекратили играть. Вот и все".
Ранее Карло Анчелотти прокомментировал выступления Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне, отметив, что его подопечный должен считаться одним из фаворитов на Золотой мяч.
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