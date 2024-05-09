Не Беллингем: Анчелотти назвал имя игрока, который заслуживает получить Золотой мяч

Возможно, что бразилец действительно стал одним из фаворитов на главную индивидуальную награду в футболе.

Вингер Реала Винисиус Жуниор стал главным героем ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против Баварии (2:1).

Отдав результативную передачу на Хоселу при первом голе испанца, 23-летний бразилец помог своей команде вернуться в игру и завоевать место в финале.

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За свое выступление Винисиус был признан лучшим игроком поединка. А главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти пошел еще дальше, назвав своего подопечного одним из фаворитов на Золотой мяч.

"Я чувствую, что Винисиус Жуниор близок к тому, чтобы выиграть Золотой мяч. То, что он делает в этом сезоне, действительно нечто особенное. Он всегда проявляет себя в ключевых моментах", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 36 матчах Реала во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.

Напомним, что редакция ISPORT каждый месяц проводит собственное голосование, в котором выбирает пятерку главных претендентов на завоевание Золотого мяча.

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