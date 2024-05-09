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Капитан Реала по-прежнему хочет покинуть команду, несмотря на успехи клуба

Начо Фернандес проводит свои последние матчи в футболке "сливочных".
Сегодня, 13:11
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Мадридский Реал намерен завоевать свой 15-й кубок Лиги чемпионов, встретившись в финале с дортмундской Боруссией.

Место в финале "бланкос" вырвали у Баварии, победив ее в ответной встрече полуфинала со счетом 2:1.

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Учитывая досрочное чемпионство Испании, мадридский коллектив проводит очень успешный сезон. Однако это все равно не убедит капитана команды Начо Фернандеса остаться.

Как сообщает Фабрицио Романо, 34-летний испанец по-прежнему не желает подписывать с родным клубом новый контракт. Он собирается покинуть Мадрид будущим летом в статусе свободного агента.

Несмотря на слухи об интересе со стороны миланского Интера, Начо не собирается оставаться в Европе. Футболист уже рассматривает варианты из МЛС и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Начо Фернандес сыграл в 40 матчах Реала во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей и четырьмя желтыми карточками.

Ранее главный тренер Реала Карло Анчелотти назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч - и это не Джуд Беллингем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

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