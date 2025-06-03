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Футбол

Индзаги чувственно попрощался с Интером

Итальянец написал прощальный текст для фанатов.
Вчера, 19:59       Автор: Василий Медвидь
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Итальянский специалист Симоне Индзаги попрощался с Интером и его фанатами.

Индзаги написал открытое письмо для болельщиков, которое начал со слов о том, что каждый день просыпался и засыпал с мыслями о своей работе в «нерадзурри».

"Настал момент прощания с этим клубом после четырехлетнего путешествия, в течение которого я отдавал все 100%. Каждое утро моя первая мысль и каждую ночь моя последняя мысль всегда были об Интере. Затем это стало взаимным с профессионализмом и страстью со стороны футболистов, боссов и каждого сотрудника клуба.

Шесть завоеванных трофеев, включая скудетто, которое принесло вторую звезду, вместе с нашим путем в Лиге чемпионов в 2023 году, и всего несколько дней назад, являются живым доказательством того, насколько моя работа была поддержана общим пониманием с моим штабом и каждой частью клуба.

Я хотел бы поблагодарить владельцев за их непоколебимую поддержку, а также президента и его советников за их ежедневную помощь и постоянный диалог. В каждый тяжелый день, как и сегодня, я считаю необходимым подтвердить это чувство благодарности, даже за встречу, которая у нас была совсем недавно. Мы были искренними и вместе приняли решение завершить это прекрасное путешествие.

Хочу посвятить последнее слово миллионам фанатов «нерадзурри», которые болели за меня, тем, кто плакал и страдал во время падений, а затем смеялся и праздновал шесть триумфов, которые мы пережили вместе. Я никогда вас не забуду. Вперед, Интер, - цитирует тренера официальный сайт клуба.

Индзаги возглавит саудовский топ-клуб.

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