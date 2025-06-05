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Футбол

Гвардиола: Я не считаю себя гениальным, гениальны врачи, которые спасают жизни

Пеп высказался о своих достижениях.
Сегодня, 17:41       Автор: Василий Медвидь

Руководитель Манчестер Сити Пеп Гвардиола в свежем интервью высказался о своих способностях.

Гвардиола заявил, что его достижения в футболе не делают его гением.

"Вы считаете, что я думаю о себе, как об особом человеке из-за того, что выиграл кучу кубков? Ни в коем случае! Перестаньте так думать!

Гениями являются врачи, которые спасают жизни. Те, кто изобрели пенициллин - вот гении. Я гениален? Нет!

Я не буду приписывать себе излишнюю скромность. Да, я хороший специалист, я показываю это на протяжении многих лет. Но успех приходил потому, что меня выбирали.

Я приходил в нужные команды, где играли такие выдающиеся игроки, как Месси. Но другие тренеры могли бы сделать то же самое, если бы имели шанс», - заявил Пеп.

Напомним, ранее стало известно, что Манчестер Сити улучшит линию защиты новым трансфером.

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