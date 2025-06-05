Немецкий топ-клуб следит за Антони

Бразилец может воссоединиться с Эриком тен Хагом.

Леверкузенский Байер нашел интересный вариант для усиления атаки.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «фармацевты» могут усилиться Антони. Конкретики пока нет, бразилец - одна из опций в шорт-листе.

Стоит отметить, что леверкузенцев недавно возглавил Эрик тен Хаг, с которым вингер работал в МЮ и Аяксе.

Напомним, что ранее Байер подписал нового вратаря.

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