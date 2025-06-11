Новичок Реала рассказал, кто является для него примером для подражания

Новый центрбек мадридского Реала Дин Гюйсен рассказал о том, кто является его кумиром.

По словам испанца, он восхищается Серхио Рамосом.

"Рамос написал мне, когда стало известно, что я перехожу в Реал. Он для меня пример для подражания, я считаю его лучшим центральным защитником в истории. Я восхищаюсь каждым его качеством.

Мое первое воспоминание о нем - финал Лиги чемпионов в 2014 году, тогда мне было девять лет", - сказал Гюйсен.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо на пост тренера.

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