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Футбол

Новичок Реала рассказал, кто является для него примером для подражания

Дин Гюйсен равняется на легенду мадридцев.
Сегодня, 11:31       Автор: Василий Медвидь
Дин Хюйсен / Getty Images
Дин Хюйсен / Getty Images

Новый центрбек мадридского Реала Дин Гюйсен рассказал о том, кто является его кумиром.

По словам испанца, он восхищается Серхио Рамосом.

"Рамос написал мне, когда стало известно, что я перехожу в Реал. Он для меня пример для подражания, я считаю его лучшим центральным защитником в истории. Я восхищаюсь каждым его качеством.

Мое первое воспоминание о нем - финал Лиги чемпионов в 2014 году, тогда мне было девять лет", - сказал Гюйсен.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо на пост тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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