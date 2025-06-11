Немецкий топ-клуб определился с возможной заменой своему лидеру

Байер сократил список претендентов до двух.

Леверкузенский Байер определился с потенциальной заменой Джонатану Та.

Как сообщает Фабрицио Романо, «фармацевты» хотят подписать англичанина Джарелла Кванса из Ливерпуля. Потенциальные финансовые условия трансфера неизвестны, но это точно будет сделка, не связанная с переходом Флориана Вирца.

Если Квансу все же не удастся подписать, то рассматривается альтернатива с французом Лоиком Баде из Севильи.

Напомним, что Байер получил символическую сумму за Та.

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