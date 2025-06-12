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В Манчестер Юнайтед все еще не знают, что делать со своим форвардом

Расмус Хейлунд находится в подвешенном состоянии.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд пока еще не знает, где продолжит карьеру, пишет ESPN.

Представители футболиста провели встречу с руководством манкунианцев, которая закончилась ничем.

Клуб все еще не знает, что делать с Хейлундом и пока рассматривает все возможные варианты. Датчанин может как остаться, так и покинуть команду.

По слухам, в аренде футболиста заинтересован Интер, и вариант с арендой также рассматривается Манчестер Юнайтед.

Как пишет издание. во многом будущее Хейлунда будет зависеть от того, сможет ли клуб подписать другого форварда летом.

Ранее также Манчестер Юнайтед официально представил Матеуса Кунью.

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