Нападающий Ливерпуля хочет покинуть команду

Луис Диас считает, что его недооценивают.

Нападающий Ливерпуля Луис Диас решил покинуть клуб, утверждает Mundo Deportivo.

Издание пишет, что колумбиец недоволен своей ролью в команде, он уверен, что его недооценивают.

А учитывая интерес Барселоны, вингер был бы рад перейти в каталонский клуб. Считается, что такой трансфер будет непросто провернуть.

Однако с учетом покупки Ливерпулем Виртца, клуб может быть более сговорчивым по трансферу Диаса, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных средств.

Также ранее сообщалось, что и нападающий Манчестер Юнайтед не уверен в своем будущем в клубе.

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