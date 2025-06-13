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Футбол

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за французского форварда

Уго Экитике заинтересовал еще один клуб.
Сегодня, 08:59       Автор: Василий Медвидь
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел еще одну кандидатуру на позицию нападающего.

Как сообщает Sky Sports Germany, манкунианцы включились в борьбу за форварда Айнтрахта Уго Экитике. Игроком также интересуются Челси и Ливерпуль.

"Орлы" хотят получить за своего лидера не менее 100 миллионов евро. Финансовые запросы игрока по потенциальному контракту неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед еще не принял решение относительно будущего своего форварда Расмуса Гойлунда.

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