Манчестер Юнайтед включился в борьбу за французского форварда

Уго Экитике заинтересовал еще один клуб.

Манчестер Юнайтед нашел еще одну кандидатуру на позицию нападающего.

Как сообщает Sky Sports Germany, манкунианцы включились в борьбу за форварда Айнтрахта Уго Экитике. Игроком также интересуются Челси и Ливерпуль.

"Орлы" хотят получить за своего лидера не менее 100 миллионов евро. Финансовые запросы игрока по потенциальному контракту неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед еще не принял решение относительно будущего своего форварда Расмуса Гойлунда.

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