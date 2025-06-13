Экс-игрока сборной Нидерландов задержали в Дубае - ему грозит 7,5 лет тюрьмы

Экс-игрок сборной Нидерландов Куинси Промес имеет серьезные проблемы с законом.

Как сообщает The Guardian, бывшего вингера "оранье" посадили за решетку в Дубае, ему грозит экстрадиция на родину, где его ждет тюремное заключение сроком на 7,5 лет.

Промес признан виновным в причастности к контрабанде наркотических веществ и случае насилия.

За свою карьеру Квинси играл за Гоу Эхед Иглс, Твенте, Аякс и Севилью.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитанник Арсенала признал себя виновным в контрабанде наркотиков.

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