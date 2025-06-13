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Футбол

Неймар получил неожиданный вариант продолжения карьеры

Бразильцем заинтересовался Фенербахче.
Сегодня, 14:50       Автор: Василий Медвидь
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер Сантоса Неймар может вернуться в Европу.

Как сообщает Fanatik, услугами бразильца заинтересован Фенербахче. Игроку предлагают контракт по схеме 1+1.

Финансовые детали потенциальной сделки между футболистом и «желтыми канарейками» неизвестны.

В договоренностях между Неймаром и Сантосом есть пункт, что ради европейской команды он может покинуть клуб бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Фенербахче хочет подписать ветерана Манчестер Сити.

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