Неймар получил неожиданный вариант продолжения карьеры

Вингер Сантоса Неймар может вернуться в Европу.

Как сообщает Fanatik, услугами бразильца заинтересован Фенербахче. Игроку предлагают контракт по схеме 1+1.

Финансовые детали потенциальной сделки между футболистом и «желтыми канарейками» неизвестны.

В договоренностях между Неймаром и Сантосом есть пункт, что ради европейской команды он может покинуть клуб бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Фенербахче хочет подписать ветерана Манчестер Сити.

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