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Футбол

Турецкий гранд хочет подписать ветерана Ман Сити

Фенербахче намерен усилиться Кайлом Уокером.
Сегодня, 12:49       Автор: Василий Медвидь

Защитник Ман Сити Кайл Уокер может сменить клубную прописку.

Как сообщает Ягиз Сабунчуоглу, англичанин может оказаться в Фенербахче. «Желтые канарейки» сделали предложение по трансферу 35-летнего игрока.

Детали потенциального перехода и возможной сделки между игроком и турецким грандом пока неизвестны.

Отметим, что в сезоне-2024/25 Уокер провел 34 матча без результативных действий.

Напомним, что принципиальный соперник Фенербахче - Галатасарай подпишет звезду Баварии.

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