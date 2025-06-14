Дьекереш отклонил предложение из АПЛ

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш отверг один из вариантов карьерного будущего. Форвард отказался переходить в английский Манчестер Юнайтед, сообщает Record.

Окружение шведа уже якобы известило манкунианцев о решении Дьекереша. МЮ был готов заплатить за нападающего более 70 млн евро. Претендентами на скандинава остаются лондонский Арсенал и туринский Ювентус.

В прошлом сезоне Дьекереш сыграл 52 поединка во всех турнирах, в которых оформил 54 гола. В гонке за Золотой бутсой он уступил французу Килиану Мбаппе из мадридского Реала.

Тем временем леверкузенский Байер вышел из борьбы за нападающего МЮ Алехандро Гарначо.

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