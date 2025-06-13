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Футбол

Байер решил отказаться от трансфера звезды Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо слишком дорогой.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Байер не будет вести переговоры по трансферу Алехандро Гарначо, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, в клубе решили, что такой трансфер будет слишком дорогим для них.

Напомним, что Манчестер Юнайтед оценил аргентинца в 70 млн евро. Байер же решил сосредоточиться на более дешевых альтернативах.

Однако то, что главный претендент решил выйти из гонки, никак не повлияло на решение МЮ продать Гарначо.

Напомним, что денег у Байера летом будет предостаточно.

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