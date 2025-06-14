Интер и Милан поборются с рядом клубов за итальянского вундеркинда

Центрбек Пармы Джованни Леони может сменить клубную прописку уже этим летом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Интер и Милан активно ведут борьбу за подписание 18-летнего таланта. Также игроком интересуются Борнмут, Тоттенхэм и Марсель.

Детали вероятного трансфера пока неизвестны. Так же, не добавляется информация о финансовых аппетитах самого итальянского исполнителя.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер назначил нового тренера.

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