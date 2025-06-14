iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Саудовский топ-клуб рассматривает Хави и Постекоглу на пост тренера

Аль-Ахли может сменить своего руководителя.
Вчера, 23:24       Автор: Василий Медвидь

Саудовский Аль-Ахли может сменить тренера в этом межсезонье.

Как сообщает The Athletic, "зеленые" рассматривают назначение Хави и Анже Постекоглу в случае ухода Маттиаса Яйсле. 37-летний немец может вернуться на родину.

Яйсле рассматривает пост наставника РБ Лейпциг, однако главным кандидатом для «быков» является Оле Вернер, который ранее возглавлял Вердер.

Также стоит отметить, что Маттиас отказал Аль-Ахли во время последних переговоров о продлении контракта.

Фаворитом на пост наставника саудовского топ-клуба является Постекоглу. Переговоры с австралийцем греческого происхождения продвигаются очень быстро и вскоре могут подойти к завершению.

Напомним, что дорогостоящий форвард Ан-Насра хочет покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпионат Европы U-21: Португалия уничтожила Польшу, Франция еле вырвала победу над Грузией Чемпионат Европы U-21: Португалия уничтожила Польшу, Франция еле вырвала победу над Грузией
Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой
Нещерет: Мы не должны обижаться на себя за поражение от Дании Нещерет: Мы не должны обижаться на себя за поражение от Дании
Карпаты выкупили одного из своих легионеров Карпаты выкупили одного из своих легионеров

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: продолжится молодежной чемпионат Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Чемпионат Европы U-21: Португалия уничтожила Польшу, Франция еле вырвала победу над Грузией
Европа00:06
Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой
Вчера, 23:24
Европа23:24
Саудовский топ-клуб рассматривает Хави и Постекоглу на пост тренера
Европа22:47
Нещерет: Мы не должны обижаться на себя за поражение от Дании
Украина22:14
Карпаты выкупили одного из своих легионеров
Украина21:52
Мельгоса: Если мы будем контролировать эмоции, то покажем против Финляндии хорошую игру
Европа21:14
Интер и Милан поборются с рядом клубов за итальянского вундеркинда
Европа20:39
Де Брюйне прокомментировал свой переход в Наполи
Другие страны20:03
Легенда сборной Бразилии высказался о назначении Анчелотти
Европа20:00
Сане поможет Баварии на Клубном ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK