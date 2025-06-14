Саудовский топ-клуб рассматривает Хави и Постекоглу на пост тренера

Аль-Ахли может сменить своего руководителя.

Саудовский Аль-Ахли может сменить тренера в этом межсезонье.

Как сообщает The Athletic, "зеленые" рассматривают назначение Хави и Анже Постекоглу в случае ухода Маттиаса Яйсле. 37-летний немец может вернуться на родину.

Яйсле рассматривает пост наставника РБ Лейпциг, однако главным кандидатом для «быков» является Оле Вернер, который ранее возглавлял Вердер.

Также стоит отметить, что Маттиас отказал Аль-Ахли во время последних переговоров о продлении контракта.

Фаворитом на пост наставника саудовского топ-клуба является Постекоглу. Переговоры с австралийцем греческого происхождения продвигаются очень быстро и вскоре могут подойти к завершению.

Напомним, что дорогостоящий форвард Ан-Насра хочет покинуть клуб.

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