Дорогостоящий новичок Ан-Насра хочет покинуть клуб
Джон Дюран не прижился в Саудовской Аравии.
Форвард Ан-Насра Джон Дюран хочет покинуть клуб, утверждает Al Riyadiyah.
Напомним, что колумбиец присоединился к клубу в январе, перейдя из Астон Виллы за 77+13 млн евро.
В саудовском клубе у Дюрана возникли личные проблемы, которые повлияли на его ментальное здоровье, что сказалось на игре.
В клубе уже также не уверены, что форвард им нужен на следующий сезон, однако продать его, учитывая ценник, будет непросто.
При этом издание пишет, что несколько клубов уже проявили интерес к аренде нападаюшего. Его судьба должна будет решиться в ближайшие дни.
Ранее также сообщалось, что в Саудовскую Аравию может переехать именитый тренер.
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