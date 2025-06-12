Дорогостоящий новичок Ан-Насра хочет покинуть клуб

Джон Дюран не прижился в Саудовской Аравии.

Форвард Ан-Насра Джон Дюран хочет покинуть клуб, утверждает Al Riyadiyah.

Напомним, что колумбиец присоединился к клубу в январе, перейдя из Астон Виллы за 77+13 млн евро.

В саудовском клубе у Дюрана возникли личные проблемы, которые повлияли на его ментальное здоровье, что сказалось на игре.

В клубе уже также не уверены, что форвард им нужен на следующий сезон, однако продать его, учитывая ценник, будет непросто.

При этом издание пишет, что несколько клубов уже проявили интерес к аренде нападаюшего. Его судьба должна будет решиться в ближайшие дни.

Ранее также сообщалось, что в Саудовскую Аравию может переехать именитый тренер.

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