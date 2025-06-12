iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наставник сборной Франции может продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Дидье Дешам может возглавить Саудовскую Аравию.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Федерация футбола Саудовской Аравии намерена назначить Дидье Дешама главным тренером наицональной сборной, пишет Sky Sport.

Напомним, что сейчас специалист возглавяет сборную Франции, контракт с которой истечет в 2026 году после Чемпионата мира.

Вероятней всего, контракт с ним продлевать не будут, и в этот момент в игру готовы вступить саудовцы. Точнее, представители азиатской сборной уже ведут переговоры с Дешамом.

Издание сообщает, что француз принял во внимание предложение, однако пока не готов дать ответ. Дешам полностью сосредоточен на предстоящих турнирах с текущей командой.

Ранее также сообщалось, что еще один именитый тренер может переехать в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дидье Дешам

Статьи по теме

Мбаппе выбрал идеального наследника Дешама Мбаппе выбрал идеального наследника Дешама
Дешам официально объявил, когда покинет сборную Франции Дешам официально объявил, когда покинет сборную Франции
Дешам готовится объявить, когда покинет пост тренера сборной Франции Дешам готовится объявить, когда покинет пост тренера сборной Франции
Дешам: Я много общаюсь с футболистами. У них накопилась физическая и ментальная усталость Дешам: Я много общаюсь с футболистами. У них накопилась физическая и ментальная усталость

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:49
NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
Киберспорт20:40
BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe
Европа20:30
Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии
Европа20:27
Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу
Украина20:10
Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер
Европа19:50
Нападающий Ливерпуля хочет покинуть команду
Европа19:46
Защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ
НБА19:23
Плей-офф НБА: Индиана вышла вперед в финальной серии против Оклахомы
Европа19:15
В Манчестер Юнайтед все еще не знают, что делать со своим форвардом
Бокс19:04
Чешского боксера приговорили к трем годам заключения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK