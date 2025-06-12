Наставник сборной Франции может продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Федерация футбола Саудовской Аравии намерена назначить Дидье Дешама главным тренером наицональной сборной, пишет Sky Sport.

Напомним, что сейчас специалист возглавяет сборную Франции, контракт с которой истечет в 2026 году после Чемпионата мира.

Вероятней всего, контракт с ним продлевать не будут, и в этот момент в игру готовы вступить саудовцы. Точнее, представители азиатской сборной уже ведут переговоры с Дешамом.

Издание сообщает, что француз принял во внимание предложение, однако пока не готов дать ответ. Дешам полностью сосредоточен на предстоящих турнирах с текущей командой.

Ранее также сообщалось, что еще один именитый тренер может переехать в Саудовскую Аравию.

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