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Бавария установила рекорд Клубного чемпионата мира

Мюнхенцы издевались над Оклендом.
Вчера, 23:33       Автор: Василий Медвидь

В рамках Клубного чемпионата мира Бавария разгромила Окленд Сити со счетом 10:0.

Благодаря этому триумфу мюнхенцы установили рекорд турнира по самой крупной победе. Ранее это достижение принадлежало Аль-Хилялю, который переиграл Аль-Джазиру 6:1.

Также Бавария повторила клубный рекорд по самой крупной победе. В сезоне-1983/84 «красные» переиграли Анортосис в Кубке УЕФА со счетом 10:0.

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

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