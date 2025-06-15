Бавария установила рекорд Клубного чемпионата мира

В рамках Клубного чемпионата мира Бавария разгромила Окленд Сити со счетом 10:0.

Благодаря этому триумфу мюнхенцы установили рекорд турнира по самой крупной победе. Ранее это достижение принадлежало Аль-Хилялю, который переиграл Аль-Джазиру 6:1.

Также Бавария повторила клубный рекорд по самой крупной победе. В сезоне-1983/84 «красные» переиграли Анортосис в Кубке УЕФА со счетом 10:0.

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!