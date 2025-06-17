Ювентус хочет выменять лидера Милана

Однако туринцы не потянут зарплату Тео Эрнандеса.

Ювентус хочет подписать Тео Эрнандеса, утверждает Sportmediaset.

Туринцы хотят предложить Милану обменять их лидера на Душана Влаховича. "Россонери" готовы рассмотреть такое предложение.

Однако ключевым препятствием станут требования самих футболистов. Что Ювентус, что Милан не готовы платить игрокам запрашиваемые суммы.

Из-за этого такой обмен маловероятен, тем более, что у Эрнандеса достаточно и других более выгодных предложений.

Также Ювентусу интересен Фикайо Томори, но этот переговоры по этому трансферу идут отдельно от Эрнандеса.

Ранее также сообщалось, что Джек Грилиш может переехать в Серию А.

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