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На Грилиша появился неожиданный претендент

Наполи мог бы арендовать футболиста.
Вчера, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш может оказаться в Серии А, пишет The Telegraph.

Наполи заинтересон в услугах 29-летнего англичанина, однако понимает, что не потянет его зарплату.

Манчестер Сити, в свою очередь, хотел бы продать игрока, выручив порядка 50 млн евро. Однако клуб понимает, что шансов мало и готов рассмотреть аренду.

Если "горожане" возьмут на себя хотя бы половину зарплаты Грилиша, Наполи может взять Джека к себе.

И в целом, как пишет издание, Сити готов покрыть большую часть зарплаты, чтобы отправить игрока в аренду.

Ранее также сообщалось, что Наполи также работает над трансфером нового защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джек грилиш

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