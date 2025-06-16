Наполи готовится перехватить защитника у других европейских грандов

Сам Бекема в шаге от перехода.

Защитник Болоньи Сам Бекема в шаге от перехода в Наполи, пишет GIFN.

Напомним, что 26-летний игрок уже некоторое время привлекает внимание других клубов.

В разное время Бекема интересовались Реал, Ливерпуль, Челси и Атлетико, однако на текущий момент переговоры с Болоньей ведет только Наполи.

Если другие клубы не включаться в гонку, неаполитанский клуб может подписать защитника уже в ближайшее время.

Трансфермаркт оценивает Сама Бекема в 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси ведет оочередного молодого таланта.

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