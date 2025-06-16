iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи готовится перехватить защитника у других европейских грандов

Сам Бекема в шаге от перехода.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Сам Бекема / Getty Images
Сам Бекема / Getty Images

Защитник Болоньи Сам Бекема в шаге от перехода в Наполи, пишет GIFN.

Напомним, что 26-летний игрок уже некоторое время привлекает внимание других клубов.

В разное время Бекема интересовались Реал, Ливерпуль, Челси и Атлетико, однако на текущий момент переговоры с Болоньей ведет только Наполи.

Если другие клубы не включаться в гонку, неаполитанский клуб может подписать защитника уже в ближайшее время.

Трансфермаркт оценивает Сама Бекема в 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси ведет оочередного молодого таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

Статьи по теме

Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A
Ливерпуль отправит в Италию дуэт нападающих Ливерпуль отправит в Италию дуэт нападающих
Наполи оформил второй трансфер лета Наполи оформил второй трансфер лета
Де Брюйне официально стал игроком Наполи Де Брюйне официально стал игроком Наполи

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа23:05
На Грилиша появился неожиданный претендент
Европа22:50
Гризманн в четвертый раз стал отцом - впервые ребенок родился не 8 апреля
Киберспорт22:45
NaVi Junior обыграли OG и поедут на The International-2025
Европа22:20
Звездный экс-футболист может стать совладельцем английского клуба
Киберспорт22:20
NaVi узнали дату и время матча с лучшей командой мира на BLAST.tv Austin Major 2025
Европа22:01
"Главная цель - избежать позора": Буффон отреагировал на назначение Гаттузо в сборную Италии
Украина21:41
Новый тренер Шахтера хочет пригласить в клуб соотечественника
Другие страны21:31
Клубный чемпионат мира-2025: Челси встретится с Лос-Анджелесом, Бока Хуниорс сыграет с Бенфикой, а Фламенго - с Эсперансом
Бокс21:15
"Я дам ему шанс": Новицкий рассказал делати боя с Сиренко
Европа20:58
Наполи готовится перехватить защитника у других европейских грандов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK