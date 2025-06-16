Челси интересуется очередным молодым талантом

Малик Фофана может перейти в АПЛ.

Нападающий Лиона Малик Фофана попал на радары Челси, утверждает L’Équipe.

Французское издание пишет, что руководство лондонцев заинтересовано в приобретении 20-летнего бельгийца.

Пока еще Челси не делал официальное предложение, и, вероятно, не сделает до завершения клубного ЧМ.

Однако, вероятно, что лондонцы попробуют заполучить игрока этим летом. Трансфермаркт оценивает Фофана в 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ приближается к покупке Забарного.

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