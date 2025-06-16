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Футбол

ПСЖ поставил Борнмуту условия касательно трансфера Забарного

Парижане стараются экономить деньги.
Сегодня, 19:42       Автор: Андрей Безуглый
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ близок к завершению сделки по Илье Забарному, утверждает Руди Галлетти.

По информации инсайдера, парижский клуб готов выплатить требуемую за украинцу сумму, однако с одним условием.

Напомним, что Борнмут оценил своего защитника в 75 млн евро.

ПСЖ согласен заплатить эти деньги, если англичане согласятся получить большую их часть в виде бонусов.

Предположительно, Борнмут получит наличным максимум 50 млн евро, остальная же сумма будет выплачена позднее.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить более 50 млн евро за итальянского форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

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