Владельцы топ-клуба АПЛ хотят приобрести клуб Ла Лиги

Fenway Sports Group во главе с Джоном Генри хотят добавить к своей собственности еще один футбольный клуб.

Как сообщает Marca, владельцы Ливерпуля нацелились на построение футбольной империи, в которую должен войти Хетафе.

Остановиться именно на этом клубе FSG решили потому, что клуб работает над строительством нового стадиона, долгое время выступает в Ла Лиге и находится в пригороде Мадрида.

Никаких препятствий на пути сделки не должно возникнуть, ведь президент Хетафе Анхель Торрес ранее сообщил, что планирует покинуть клуб до 2027 года

Напомним, ранее сообщалось, что дуэт нападающих Ливерпуля близок к переходу в клуб Серии А.

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