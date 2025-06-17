Мельгоса: Мы будем играть на победу в матче с Нидерландами

Тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса высказался о предстоящем матче с Нидерландами.

По словам испанского специалиста, команда нацелена на победу, ведь надеяться на ничью в течение 90 минут и удерживать счет все время очень трудно.

"Надеемся на ничью или будем играть на победу? Я понимаю, что все команды иногда стоят перед таким выбором. Мы же будем играть, чтобы победить, хотя бы потому, что очень трудно 90 минут играть на удержание ничьей. Сейчас мы больше думаем о самой игре, чем о финальном результате, ведь, если у вас в голове только счет, вы можете упустить много важных вещей. Мы ожидаем хорошего матча с таким сильным соперником, как Нидерланды. Не только я, но и все тренеры на пресс-конференциях отвечают на вопросы типа «каковы ваши ожидания?», «как вы думаете?» или «как лучше или хуже?». Но, честно, это не реальные истории, а только их воображение. Я знаю только одно — завтра мы должны бороться, показать нашу лучшую игру и быть сплоченной командой. Мы хотим продвигаться вперед на этом турнире. И завтра для этого у нас будет хорошая возможность".

Также Мельгоса высказался о кадровых новостях.

"У нас есть потеря, как вы знаете, Владимира Бражка из-за красной карточки. Почти все остальные игроки на данный момент чувствуют себя нормально. Правда, с некоторыми исполнителями есть такая проблема, что они прибыли в лагерь сборной с небольшими повреждениями. Им нужно время на восстановление и они не готовы на 100 процентов".

Напоследок Унаи высказался об отношении к работе Егора Ярмолюка.

"Ментальный уровень Егора Ярмолюка? Егор — очень хороший парень. Он прислушивается к нашим наставлениям, поэтому общаемся с ним нормально. Он стопроцентно открыт к этому. Это самое важное для меня. С другой стороны, он очень полезен на поле, создает моменты. Это игрок, который работает на полную во время матча, не ленится. Думаю, что для нас очень хорошо, что он есть в команде, ведь он может реально помочь. Я считаю, что завтра для него будет хороший шанс и он может выполнить свою долю работы на поле", — цитирует Мельгосу официальный сайт УАФ.

Ранее Бражко прокомментировал ночную атаку на Киев.

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