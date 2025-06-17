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Сын известного футболиста заинтересовал европейский клуб

Иеремия Рекоба может оказаться в состоянии Вероны.
Вчера, 22:30       Автор: Василий Медвидь

Сын экс-форварда Интера Альваро Рекобы, Иеремия Рекоба, может сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, уругвайцем заинтересовалась итальянская Верона. «Мастифам» нужно будет заплатить за игрока 3 млн евро.

Потенциальные детали личного соглашения вингера с клубом Серии А пока неизвестны.

В составе Насьоналя, за который выступает Еремия, он провел 70 матчей, забив 14 голов и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер поборется с Миланом за вундеркинда.

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