Реал установил ценник на свою звезду

Родриго может покинуть клуб за серьезные деньги.

Мадридский Реал выразил готовность расстаться с Родриго.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «сливочные» установили ценник на бразильца. С вингером готовы расстаться за 90 млн евро.

В игроке заинтересован Арсенал. В мае «канониры» вели предварительные переговоры с 24-летним исполнителем и проявляют искренний интерес к этому варианту на трансферном рынке.

Напомним, что Реал представил гостевой комплект формы на следующий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!