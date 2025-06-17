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Реал установил ценник на свою звезду

Родриго может покинуть клуб за серьезные деньги.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь

Мадридский Реал выразил готовность расстаться с Родриго.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «сливочные» установили ценник на бразильца. С вингером готовы расстаться за 90 млн евро.

В игроке заинтересован Арсенал. В мае «канониры» вели предварительные переговоры с 24-летним исполнителем и проявляют искренний интерес к этому варианту на трансферном рынке.

Напомним, что Реал представил гостевой комплект формы на следующий сезон.

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