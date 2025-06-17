"Они играют с сердцем": Наставник Нидерландов U-21 поделился мыслями о матче с Украиной

В рамках молодежного Евро-2025 Украина U-21 сыграет со сверстниками из Нидерландов.

Рулевой "оранье" Микаэль Райцигер поделился мыслями о предстоящем поединке.

По словам специалиста, "желто-голубые" - замечательная команда, которая играет сердцем.

"Очень хорошая команда, которая любит играть в футбол. Каждый раз, когда я смотрю их матчи, а видел немало, они играют с сердцем. Они стараются играть в футбол — классная команда, исповедующая хорошую идею игры".

Райцигер также прокомментировал отсутствие Владимира Бражка в завтрашнем матче из-за дисквалификации.

"Всегда, когда хороший игрок не может сыграть, это преимущество. Однако проблемы есть у каждой команды.

У Украины хорошая организация игры, поэтому они будут действовать, исходя из этого, и все равно остаются хорошей командой", - резюмировал Михаэль.

Напомним, ранее сообщалось, что Мельгоса высказался о матче с Нидерландами.

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