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Футбол

Один из лучших бомбардиров в истории французского чемпионата скончался в возрасте 72 лет

Бернар Лякомб боролся с неизвестной болезнью.
Сегодня, 14:03       Автор: Василий Медвидь
Бернар Лякомб / Getty Images
Бернар Лякомб / Getty Images

Легенда французского футбола Бернар Лякомб скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба Лиона.

«С глубоким прискорбием мы узнали о смерти Бернара Лякомба. Все наши мысли – с его семьей, близкими, а также с фанатами Лиона и французского футбола», – говорится в сообщении.

Лякомб был одним из лучших бомбардиров в истории Лиги 1. Уступает он только Делио Оннісу.

Бернар также становился трехкратным чемпионом Франции и многократным обладателем Кубка страны.

С января 2025 года экс-футболист находился в больнице, где боролся с неизвестной болезнью.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался экс-чемпион мира по боксу.

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