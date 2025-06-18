Один из лучших бомбардиров в истории французского чемпионата скончался в возрасте 72 лет
Бернар Лякомб боролся с неизвестной болезнью.
Легенда французского футбола Бернар Лякомб скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба Лиона.
«С глубоким прискорбием мы узнали о смерти Бернара Лякомба. Все наши мысли – с его семьей, близкими, а также с фанатами Лиона и французского футбола», – говорится в сообщении.
Лякомб был одним из лучших бомбардиров в истории Лиги 1. Уступает он только Делио Оннісу.
Бернар также становился трехкратным чемпионом Франции и многократным обладателем Кубка страны.
С января 2025 года экс-футболист находился в больнице, где боролся с неизвестной болезнью.
Напомним, ранее сообщалось, что скончался экс-чемпион мира по боксу.
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