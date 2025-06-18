Гендир клуба МЛС рассказал о том, что ведет переговоры с легендарным немцем

Томас Мюллер может оказаться в Цинциннати.

Генеральный директор клуба МЛС Цинциннати Джефф Бердинг рассказал о том, что клуб хочет подписать Томаса Мюллера.

По словам Бердинга, клубу по силам подписать немецкую легенду.

"Мы — клуб с большой немецкой историей и способны выигрывать титулы. Томас — победитель, он выиграл много.

Мы считаем, что он стал бы прекрасным дополнением к нашему составу", — резюмировал Джефф.

В то же время, корреспондент The Athletic Себастьян Стаффорд-Блур, специализирующийся на немецком футболе, отмечает, что Мюллер до сих пор не определился с будущим и вполне может завершить карьеру.

Напомним, что вингер Баварии Серж Гнабри определился со своим будущим.

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