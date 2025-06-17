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Футбол

Игрок Баварии определился со своим будущим

Серж Гнабри хочет бороться за свое место в стартовом составе.
Сегодня, 19:18       Автор: Василий Медвидь
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

Вингер Баварии Серж Гнабри определился со своим будущим.

Как сообщает издание Bild, немец хочет остаться в мюнхенском клубе. Слухи о его желании перейти в турецкий чемпионат не соответствуют действительности.

Гнабри намерен бороться за свое место в старте «красных». Он готов играть на обоих флангах и в центре атаки.

В сезоне-2024/25 Серж провел 43 матча, забив 7 мячей и отдав 9 ассистов. Его контракт действителен до 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал нападающего Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Серж Гнабри

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