Барселона объявила о трансфере лидера принципиального соперника

Барселона усилила голкиперскую линию трансфером из лагеря принципиального соперника.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», к команде из Эспаньола присоединился Жоан Гарсия. Сумма трансфера составила 25 млн евро.

Контракт с игроком подписан на 5 лет. Финансовые детали сделки неизвестны.

Гарсия был лидером Эспаньола и своей игрой за этот клуб привлекал внимание не только Барселоны, но и Арсенала и Байера, в частности.

Напомним, что Барселона согласовала условия контракта с лидером сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!