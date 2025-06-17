Барселона согласовала контракт с игроком сборной Испании

Барселона достигла соглашения с Нико Уильямсом, утверждает Санти Ауна.

По информации инсайдера, вингер Атлетика согласовал с каталонцами предварительный контракт.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2031 года, а зарплата испанца составит 12 млн евро в год.

Напомним, что также на Уильямса претендует Бавария, которая также готова активировать отступные игрока в размере 62 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ювентус може попробовать выменять лидера Милана.

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