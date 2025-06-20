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Футбол

Индзаги хотел воссоединиться в Аль-Хиляле с бывшим подопечным

Саудовский клуб пытался переманить Алессандро Бастони.
Сегодня, 10:31       Автор: Василий Медвидь

Лидер Интера Алессандро Бастони мог сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Бастони получил предложение от Аль-Хиляля. Алессандро решил отказаться от «очень выгодных условий» в пользу того, чтобы продолжить играть за Интер.

Конкретные цифры относительно финансовых условий, которые предлагал саудовский топ-клуб итальянскому центрбеку, неизвестны.

Отметим, что в этом межсезонье Аль-Хиляль возглавил экс-тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги.

Напомним, ранее Индзаги рассказал, почему покинул ИнтерISPORT представляет календарь главного турнира лета в Counter Strike 2.

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