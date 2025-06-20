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Топ-клуб АПЛ достиг соглашения о трансфере одноклубника Забарного

Милош Керкез станет игроком Ливерпуля.
Сегодня, 14:31       Автор: Василий Медвидь
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Ливерпуль достиг соглашения по еще одному важному трансферу.

Как сообщает Фабрицио Романо, защитник Борнмута Милош Керкез перейдет в мерсисайдский коллектив. Сумма трансфера составит 40 млн фунтов.

Венгр подпишет контракт на 5 лет. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

Напомним, что Ливерпуль интересуется игроком сборной Англии.

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