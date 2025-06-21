Кейн: Клубный чемпионат мира показывает, насколько важен футбол во всем мире

Нападающий Баварии Гарри Кейн поделился своими мыслями о Клубном чемпионате мира.

Англичанин положительно воспринимает изменения в формате турнира.

"Клубный чемпионат мира показывает, насколько важен футбол во всем мире и насколько круты некоторые игроки.

Я люблю этот турнир и надеюсь, что Бавария задержится на нем как можно дольше", - сказал Кейн.

На ISPORT есть расписание и результаты Клубного чемпионата мира.

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