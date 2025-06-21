Турецкий гранд может арендовать одноклубника Роналду

Джон Дуран может оказаться в Фенербахче.

Турецкий Фенербахче может усилить линию атаки.

Как сообщает журналист Руди Галлетти, «желтые канарейки» рассматривают подписание Джона Дюрана из Ан-Насру. Инициатором трансфера является руководитель клуба Жозе Моуринью.

Колумбийский форвард, который ранее играл за Астон Виллу, планирует вернуться в Европу. Саудовский клуб не против отпустить игрока в аренду.

Напомним, ранее сообщалось, что Левандовски близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!