iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турецкий гранд может арендовать одноклубника Роналду

Джон Дуран может оказаться в Фенербахче.
Сегодня, 20:35       Автор: Василий Медвидь

Турецкий Фенербахче может усилить линию атаки.

Как сообщает журналист Руди Галлетти, «желтые канарейки» рассматривают подписание Джона Дюрана из Ан-Насру. Инициатором трансфера является руководитель клуба Жозе Моуринью.

Колумбийский форвард, который ранее играл за Астон Виллу, планирует вернуться в Европу. Саудовский клуб не против отпустить игрока в аренду.

Напомним, ранее сообщалось, что Левандовски близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Саутгейту отказала европейская сборная Саутгейту отказала европейская сборная
NaVi обыграли Nigmа и встретятся с действующим чемпионом PGL Wallachia NaVi обыграли Nigmа и встретятся с действующим чемпионом PGL Wallachia
Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом
Беллингем-младший стал лучшим игроком матча против Мамелоди Беллингем-младший стал лучшим игроком матча против Мамелоди

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Интера и Боруссии Дортмунд на клубном ЧМ, старт четвертьфиналов на молодежном Евро
просмотров

Последние новости

Европа22:33
Саутгейту отказала европейская сборная
Киберспорт22:25
NaVi обыграли Nigmа и встретятся с действующим чемпионом PGL Wallachia
Европа22:10
Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом
Европа22:09
Беллингем-младший стал лучшим игроком матча против Мамелоди
Формула 121:40
Вольфф прокомментировал будущее одного из своих пилотов
Европа21:38
Одноклубник Забарного перейдет в стан шотландского гранда
Европа21:10
Милан готов подписать лидера Ювентуса, если тот согласится снизить зарплату
Другие страны20:56
Боруссия победила Мамелоди в голевой перестрелке
Европа20:35
Турецкий гранд может арендовать одноклубника Роналду
Европа20:30
В Шотландии фаната приговорили к тюремному сроку за бросок бутылки во вратаря
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK